Rebeldes houthis revindicam ataque a navio americano no Mar Vermelho

Rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram hoje um ataque contra um porta-aviões americano no Mar Vermelho, um dia após bombardeios dos Estados Unidos contra redutos do grupo rebelde apoiado pelo Irã.

O que aconteceu

Rebeldes afirmam ter lançado ataque contra navios dos EUA. O grupo Houthi declarou ter disparado 18 mísseis e um drone contra o porta-aviões USS Harry Truman e embarcações que o acompanhavam no norte do Mar Vermelho. A ação foi descrita como uma resposta à ofensiva americana.

Bombardeios americanos deixaram ao menos 31 mortos. Os ataques atingiram diversos redutos dos houthis, incluindo a capital, Sanaa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os rebeldes enfrentariam o "inferno" após ameaças contra embarcações comerciais e Israel, além de cobrar do Irã o fim do apoio ao grupo.