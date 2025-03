Vaticano divulga 1ª foto do papa Francisco após a internação

O Vaticano divulgou hoje a primeira imagem do Papa Francisco no hospital desde que o pontífice foi internado e começou o tratamento para uma pneumonia bilateral.

O que aconteceu

A imagem mostra o papa Francisco celebrando uma missa na capela privada onde continua em tratamento, em Roma. Ele está sentado em uma cadeira de rodas, e usava batina e estola no momento em que foi feito o registro.