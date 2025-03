Esqueleto misterioso de criança com 29 mil anos é encontrado na Tailândia

Arqueólogos tailandeses encontraram o esqueleto humano mais antigo da Tailândia no interior de uma caverna, no Parque Nacional Khao Sam Roi Yot.

O que aconteceu

Restos mortais que pertencem a uma criança. A ossada encontrada foi apelidada de "Pangdong" em homenagem a um popular personagem de desenho animado tailandês. A descoberta foi anunciada pelo The Fine Arts Department (FAD) do país e revela detalhes sobre as escavações e sobre o sepultamento do corpo, estimado em mais de 29 mil anos.