Idosa agredida na Argentina aciona Justiça contra ministra de Segurança

Advogado da idosa agredida durante um protesto de aposentados em Buenos Aires entrou com uma ação contra a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e os responsáveis pelo operativo policial. Beatriz Blanco, 87, sofreu um traumatismo craniano e perdeu a consciência durante a manifestação.

O que aconteceu

Beatriz Blanco participava de uma manifestação pacífica de aposentados na quarta-feira (12) quando foi atingida por um golpe de cassetete na cabeça. O momento foi registrado por um manifestante e rapidamente viralizou.

A idosa desmaiou no local e foi socorrida por outros manifestantes. Ela foi levada inicialmente ao Hospital Médico Policial Churruca Visca, mas, segundo seu advogado, Adrián Albor, não recebeu atendimento adequado no local. Posteriormente, foi transferida para o Hospital Argerich, onde foi diagnosticada com traumatismo craniano.