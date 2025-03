Em meio a polêmicas, rejeição a Trump supera aprovação, dizem pesquisas

Trump, no entanto, mantém aprovação alta em relação às deportações. Nas pesquisas, 51% ou mais dos entrevistados consideraram o controle das fronteiras e a deportação de imigrantes dos Estados Unidos, grandes bandeiras de Trump, como bom ou excelente.

AtlasIntel

Trump tem a desaprovação de 52,4% dos entrevistados, contra aprovação de 47,3%. Somente 0,3% dos entrevistados não souberam responder. A aprovação caiu três pontos percentuais desde a última pesquisa, liberada em 25 de fevereiro.

Medida mais aprovada é retorno de funcionários públicos ao trabalho presencial; a menos aprovada é a suspensão do banimento do TikTok. Entrevistados também concordam, em sua maioria, com o posicionamento de tropas na fronteira com o México e o reconhecimento oficial de somente dois gêneros. Discordam, no entanto, da mudança de nome do Golfo do México para Golfo da América e do perdão a invasores do Capitólio.

Maioria dos entrevistados recusam anexação de Groenlândia e Canadá. Do total de entrevistados, 57% são fortemente contra a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos, defendida por Donald Trump, contra outros 27% completamente ou parcialmente a favor. Já o Canadá se mostrou assunto mais delicado ainda: 65% são fortemente contra a anexação, enquanto apenas 17% são favoráveis à medida.

Pesquisa entrevistou 2.550 americanos virtualmente entre 7 e 12 de março, e possui margem de erro de dois pontos percentuais.