Vingança: por que os canadenses agem para bloquear Pornhub dos EUA

Carney ressaltou que o governo canadense evitará medidas que possam prejudicar o próprio país. No entanto, sugeriu que o Canadá pode adotar ações com impacto relevante nos EUA, mas com efeitos negativos limitados para sua própria economia.

As tarifas recíprocas entre Canadá e EUA estão previstas para entrarem em vigor no dia 2 de abril. Na semana passada, Trump chegou a ameaçar dobrar as taxas, chegando a 50%, mas suspendeu a medida após o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, também recuar de uma nova sobretaxa.

*Com informações do Estadão Conteúdo