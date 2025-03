Israel repete ataques a Gaza um dia após quebrar cessar-fogo e culpar Hamas

"Objetivos da guerra não serão comprometidos". Apesar de o Ministério da Saúde palestino confirmar que a maioria das vítimas dos bombardeios são mulheres e crianças, Sa'ar afirmou que o país trabalha em "minimizar as vítimas civis".

Imagem aérea mostra palestinos buscando sobreviventes em escombros de casas bombardeadas na Faixa de Gaza Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP

Chefe do governo do Hamas morreu, diz grupo extremista

Segundo o Hamas, Essam al Dalis e "outros três dirigentes do governo" de Gaza foram mortos. Entre as vítimas ligadas à organização estavam o vice-ministro do Interior, Mahmud Abu Watfa, e o diretor-geral dos serviços de segurança interna, Bahjat Abu Sultan.

Al Dalis era membro do escritório político do Hamas. Ele pertencia à liderança do movimento islamista na Faixa de Gaza desde 2021.

Abu Watfa era general de divisão e foi visto nas ruas da Faixa de Gaza após assinatura do acordo de trégua. Segundo a agência de notícias AFP, ele acompanhava a presença da polícia nas ruas após o cessar-fogo.