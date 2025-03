Israel retoma ataques após matar mais de 400 na Faixa de Gaza

Trump e Putin conversam

Donald Trump e Vladimir Putin devem conversar sobre a Guerra da Ucrânia nas próximas horas. O porta-voz do governo russo, Dimitri Peskov, afirmou que a ligação deve ocorrer entre as 10h e 12h, horário de Brasília - entre 16h e 18h, no horário de Moscou.

Ontem, Trump afirmou que os dois líderes vão discutir a "divisão de ativos", que incluem terras e usinas de energia da Ucrânia.

Mais tarde, a Casa Branca afirmou que o governo americano acredita que o acordo para uma trégua de 30 dias esteja mais perto do que nunca.

Hoje, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, disse esperar "que a Rússia aceite a proposta sem condições".

Juiz federal questiona governo Trump

O juiz federal James Boasberg, de Washington DC, ordenou que o governo americano dê mais informações sobre o descumprimento no sábado de sua decisão de suspender a deportação de imigrantes por Trump com base em uma lei do século 18 que foi criada para tempos de guerra.