Juíza suspende ordem de Trump que proibia pessoas trans nas Forças Armadas

Estou desolada pela perda, não apenas por mim, se chegar a esse ponto, mas por todos nós Bree Fram, em entrevista à AFP

"Acredito que todos queremos poder tirar o uniforme no momento e lugar que escolhemos", disse Fram. "Quando é o seu próprio governo que diz que você precisa tirá-lo porque de alguma forma não é apto para o serviço militar, é doloroso", acrescentou.

As políticas sobre as pessoas trans no serviço militar sofreram um vaivém nos últimos anos. O Exército as permitiu pela primeira vez em 2016, durante o segundo mandato do democrata Barack Obama. Foi então que Fram declarou publicamente ser uma mulher trans.

Mas Trump assumiu o poder um ano depois e lançou suas primeiras medidas para proibi-las. Um tuíte do republicano em 2017 caiu como um raio, afirmou Fram. "A reação inicial foi de choque."

O democrata Joe Biden levantou as restrições em 2021. No entanto, Trump foi reeleito no ano passado com a promessa clara de que voltaria a cortar seus direitos.

*com informações da AFP