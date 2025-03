Netanyahu diz que ataque contra Gaza foi 'apenas o começo'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que os ataques realizados pelo exército israelense contra civis e agentes do Hamas durante a madrugada de hoje foram "apenas o começo".

O que aconteceu

"Negociações só ocorrerão sob fogo", diz Netanyahu. Do quartel-general do exército israelense, o primeiro-ministro prometeu que os militares vão agir contra o Hamas "com intensidade crescente" para libertar todos os reféns e eliminar o movimento de resistência. "Voltamos a lutar com força", completou Netanyahu.

Ataque permitiu que Netanyahu faltasse a audiência em julgamento por corrupção. O premiê, entretanto, negou motivações políticas para permitir o bombardeio em várias regiões da Faixa de Gaza. Ele criticou "mentiras" da imprensa local sobre o assunto, afirmando que os jornais "simplesmente ecoam a propaganda do Hamas repetidamente".