'Cidade no mar': porta-aviões dos EUA que atacou Iêmen tem até Starbucks

Para suprir as necessidades de tanta gente, há mais de 140 mil rolos de papel higiênico a bordo. Além disso, você encontra mais de 600 mil canetas esferográficas e 1,5 milhão de folhas de papel. Haja anotação.

Um disparo durante testes nos sistemas de mísseis do USS Harry S. Truman Imagem: Stocktrek Images/Getty Images/Stocktrek Images

Navio ainda conta com armamento para ataques aéreos. São dois sistemas de mísseis MK 57 Mod 3 Sea Sparrow, que são usados para defender navios da Marinha americana de ameaças aéreas e de superfície. Há ainda três Phalanx CIWS MK 15 de 20 mm, também sistemas de defesa de ataques aéreos, e dois sistemas de míssieis Rolling Airframe (RAM), para defesa e ataque.

USS Harry S. Truman Imagem: MC2 Thomas Gooley/U.S. Navy

Navio foi convocado para primeira missão militar em 2000. Ele ofereceu suporte à Operação Southern Watch, de vigilância da região do Iraque após a Guerra do Golfo. Desde então, o USS Harry S. Truman esteve em missões de suporte ao início da invasão do Iraque em 2003, em operações contra o Estado Islâmico por todo o Oriente Médio e a África, além de ter oferecido auxílio humanitário após o desastre trazido pelo Furacão Katrina a Nova Orleans em 2005.