'Violação grave': ONU e países repudiam ataque de Israel em Gaza

'Não vamos retroceder', diz vice-primeiro-ministro da Bélgica. Em publicação nas redes sociais, Maxime Prevot afirmou que os ataques de Israel ameaçam os objetivos do cessar-fogo. "O bloqueio de ajuda humanitária a civis palestinos é uma violação grave do direito internacional", afirmou.

Rússia se diz "preocupada" com a escalada de violência. O Kremlin afirmou que a deterioração da situação em Gaza, "com a maioria dos atingidos sendo civis", é preocupante. O posicionamento foi dado pouco antes de uma ligação entre Vladimir Putin e Donald Trump, esperada para esta manhã.

"Nova fase na política de genocídio de Netanyahu", diz Turquia. O Ministério das Relações Exteriores turco chamou o ataque de "massacre" e afirmou que "Israel desafia a humanidade com violações de leis internacionais e de valores universais".

Irã também afirmou que Israel comete genocídio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Esmail Baghaei, afirmou que os ataques de ontem aconteceram junto ao "bloqueio de comida e medicamento" no enclave. Ele também afirmou que os Estados Unidos "deram sinal verde" para o ataque, endossando o posicionamento do Hamas sobre o assunto.

Ataque de Israel "revive tensão na região", diz Egito. O chanceler do país, Tamim Khallaf, afirmou que o ataque traz consequências severas para a região. "O Egito pede que a comunidade internacional intervenha imediatamente para parar a agressão israelense na Faixa de Gaza", diz nota.

"Tragédia em cima de tragédia", diz representante das Nações Unidas. Em nota enviada à agência de notícias Reuters, o alto-comissário de direitos humanos da ONU, Volker Türk, afirmou que estava "horrorizado" com os ataques, que causam "tragédia em cima de uma tragédia na região".