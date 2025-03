Número de mortos por Israel se aproxima de mil, dizem autoridades de Gaza

Subiu para pelo menos 970 o número de mortos nos bombardeios de Israel à Faixa de Gaza nas últimas 48 horas, de acordo com um balanço divulgado nesta manhã pelas autoridades de saúde do território palestino.

A cifra coloca a ofensiva, realizada em violação ao cessar-fogo acertado em janeiro, entre as mais mortais de Israel desde o início do conflito em outubro de 2023. O total de mortos em Gaza no período se aproxima dos 50 mil, mais de 2% da população.

O governo israelense justificou o ataque dizendo que o Hamas se recusou a aceitar as novas condições impostas para a manutenção da trégua.