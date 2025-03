Cientistas 'presos' na Antártida pedem socorro após agressão de colega

Pesquisares da África do Sul que estão em uma base na Antártida pediram ajuda ao governo do país após relatarem o comportamento agressivo de um membro da equipe. A pessoa teria cometido agressão física e assédio sexual contra colegas. Por enquanto, todo o grupo permanecerá no local.

O que aconteceu

O Ministério do Meio Ambiente da África do Sul recebeu a denúncia no final de fevereiro. A pasta supervisiona as missões de pesquisa e teria recebido um email de um dos membros relatando o problema na base Sanae IV, segundo a agência AP. Na mensagem, a pessoa teria dito que um homem atacou o líder da equipe e fez ameaças de morte. O caso foi noticiado pela primeira vez pelo jornal Sunday Times da África do Sul.

No relato, o grupo pedia ajuda. "Seu comportamento escalou a um ponto que é profundamente perturbador", disse o email. "Continuo profundamente preocupado com minha própria segurança, constantemente me perguntando se posso ser a próxima vítima."