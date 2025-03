Ranking da felicidade: Brasil bate Argentina, mas perde de Arábia e Kosovo

O ranking é feito pela ONU em colaboração com o instituto de pesquisa Gallup e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Para chegar ao resultado, o estudo considera seis principais fatores para compilar sua lista: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sensação de liberdade, generosidade e percepção de corrupção.

No ranking deste ano, um detalhe chama atenção: os quatro primeiros colocados são países com clima frio. Logo após da Finlândia, vêm Dinamarca, Islândia e Suécia — todos eles são conhecidos pelas baixas temperaturas. O país tropical mais bem colocado é a Costa Rica, em 6º.

Helsinque, capital da Finlândia Imagem: Reprodução/Redes Sociais/Drifter Planet

Veja os 45 países mais bem colocados no ranking: