Após série de derrotas na Justiça, Trump ameaça a Suprema Corte

A contrapartida de Israel era a retirada de seus soldados de territórios ocupados e a manutenção da trégua, dois compromissos que o governo Netanyahu se recusou a cumprir. Não há registro do descumprimento dos termos do tratado pelo Hamas antes da retomada da ofensiva em grande escala por Israel na segunda-feira que deixou centenas de mortos.

Ontem, depois de retomar as operação militares no norte da Faixa de Gaza, as forças israelenses voltaram a ocupar áreas do sul do território palestino.

E o Hamas realizou o primeiro ataque com foguetes a Israel desde a entrada em vigor do cessar-fogo de janeiro. O projétil foi interceptado, e não houve vítimas.

Trump ordena desmonte do Departamento de Educação

Donald Trump assinou ontem um decreto ordenando o início do fechamento do Departamento de Educação - equivalente a um ministério - dos EUA.

Trump justificou a medida dizendo que a educação deveria voltar a ser responsabilidade dos estados — uma antiga bandeira de grupos conservadores americanos.