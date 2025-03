Com voo a Londres cancelado, brasileiros ficam 'sem suporte' em aeroporto

O aeroporto de Heathrow vai permanecer fechado até o fim do dia de hoje. O terminal informou que deveria operar 1.351 voos durante o dia, transportando até 291 mil passageiros, mas permaneceria fechado até a meia-noite, pois estava sofrendo uma queda significativa de energia.

"Os passageiros são aconselhados a não viajar para o aeroporto e devem entrar em contato com sua companhia aérea para obter mais informações", disse. "Pedimos desculpas pelo inconveniente."

Fechamento foi nas primeiras horas desta sexta-feira. Um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica próxima derrubou sua energia, afetando os horários de voos em todo o mundo. O incêndio, relatado logo após as 23h (20h de Brasília) de quinta-feira, forçou os aviões a se desviarem para aeroportos no Reino Unido e na Europa, enquanto muitos voos de longa distância simplesmente retornaram ao ponto de partida.

Fumaça de incêndio foi vista por todo o bairro de Hayes Imagem: HANDOUT/AFP

Enormes chamas e nuvens de fumaça puderam ser vistas no céu durante a noite. No início da manhã, as vias ao redor do maior aeroporto do Reino Unido estavam praticamente desertas, exceto por alguns passageiros que se afastavam com suas bagagens.

A causa do incêndio não foi informada. O ministro da Energia, Ed Miliband, disse que não parece ter sido um crime.