'Não dou a mínima para ele': quem é a filha trans que detonou Elon Musk

Com uma carreira incipiente na modelagem, Vivian Jenna afirmou que nunca ganhou dinheiro por ter parentesco com Musk. Segundo a jovem, seu sonho "absoluto" é estar em um reality show. Morando em Tóquio, no Japão, Vivian já estudou francês, espanhol e japonês na faculdade.

Vivian diz ser financeiramente independente do pai desde 2020, quando decidiu realizar a transição de gênero. Ativa nas redes sociais, ela costuma publicar em redes como Threads e Bluesky, concorrentes do X (antigo Twitter).

Os conflitos entre Vivian e o pai vieram à tona em 2022. À época, a jovem entrou na Justiça para oficializar seu nome feminino e retirar o sobrenome paterno, alegando não querer "estar relacionada de qualquer forma" ao pai biológico. Wilson é o sobrenome da mãe de Vivian, Justine, que foi casada com o empresário entre 2000 e 2008.

Relação é marcada por polêmicas

Em entrevista ao jornal britânico Financial Times em 2022, Musk culpou o comunismo pela ruptura com a filha. O empresário afirmou que Vivian decidiu se afastar dele influenciada por "neomarxistas" com quem teria tido contato no âmbito acadêmico.