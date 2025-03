Ataque paramilitar deixa 45 mortos em escalada de conflito no Sudão

Em janeiro, o Exército rompeu um cerco de quase dois anos das FAR ao seu quartel general. Isso permitiu às tropas se fundirem com outros batalhões e cercarem os paramilitares no centro da cidade. "O que restava das milícias das FAR fugiu para alguns edifícios" do centro de Cartum, declarou à AFP uma fonte militar que pediu anonimato.

Nas últimas semanas, o Exército retomou o controle do setor norte de Cartum. O setor fica do outro lado do Nilo Azul a partir do centro da cidade. Também retomou o setor leste do Nilo, ao leste da capital. As FAR mantêm posições em Cartum e em sua cidade gêmea de Ondurman, do outro lado do Nilo Branco.

No resto do país, os combates se intensificaram nas últimas semanas em El Fasher, capital de Darfur do Norte. A região está sitiada desde maio e as FAR tentam tomá-la para controlar o conjunto da vasta região ocidental de Darfur. El Fasher é a única cidade rica da região de Darfur que está fora do controle dos paramilitares.

A guerra já causou milhares de mortes e provocou o deslocamento de 12 milhões de pessoas. Trata-se da maior crise alimentar e de deslocamento do mundo. Na Grande Cartum, pelo menos 3,5 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas como consequência da violência, e pelo menos 100 mil pessoas enfrentam a desnutrição, segundo dados da ONU.

*Com informações da AFP