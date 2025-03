Mesmo com 'motosserra', Trump gasta US$ 36 bi a mais que Biden em fevereiro

Em contrapartida, arrecadação com tarifas cresceu. O ganho com as taxas sobre produtos externos cresceu de 6,7 bilhões em fevereiro do ano passado, para 7,2 bilhões neste mês. Segundo o site Axios, o aumento é causado pela taxa de 10% sobre todos os produtos chineses, implementada por Trump no último mês.

Musk e Trump miram cortes em programas sociais

Musk pretende cortar centenas de bilhões de dólares de programas sociais. Em entrevista a Fox Business neste mês, o homem mais rico do mundo defendeu que os próximos grandes cortes fossem realizados em "gastos obrigatórios", direcionados a programas sociais. Estão inclusos a Previdência Social, programas de acesso à saúde, como o Medicare e o Medicaid, e o programa de seguro desemprego. Anualmente, eles consomem cerca de 50% dos fundos do governo.

Principal despesa do governo em fevereiro foi com Previdência Social. No total, 129 bilhões de dólares foram destinados a pagamentos para beneficiários com programa, que atende principalmente aposentados. Já em 2024, o governo americano pagou 1,3 trilhão em Previdência. Segundo dados da agência responsável, nove em cada dez americanos com 65 anos — cerca de 69 milhões de pessoas — têm a previdência como principal fonte de renda.

Trump e Musk falam com a imprensa enquanto estão sentados em um Tesla na Casa Branca Imagem: Mandel Ngan/AFP 11.mar.2025

Musk e Trump acusam fraude em pagamentos de previdência. Ambos repetiram várias vezes, sem citar fontes, que a maioria dos beneficiários da Previdência Social estão mortos ou não existem, e que há outras pessoas não elegíveis que recebem os cheques em seus nomes. Musk afirmou que 20 milhões dos inscritos estão mortos, e ainda que há registrados com 100, 200 e 300 anos de idade que continuam recebendo dinheiro do governo.