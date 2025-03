Papa Francisco faz primeira aparição após internação e agradece fiéis

O Papa Francisco,88, fez sua primeira aparição pública na manhã de hoje, após 37 dias internado em um hospital de Roma.

O que aconteceu

Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Ele falou pouco, mas agradeceu aos presentes. Minutos depois, ele deixou o hospital de carro e seguiu para o Vaticano, onde continuará o tratamento de saúde.

O pontífice apareceu em uma sacada do quinto andar do hospital, o que equivale à altura do piso térreo para aqueles que esperavam na rua. Segundo o Vatican News, a mudança foi feita a pedido do próprio Francisco, para estar mais perto dos seus fiéis.