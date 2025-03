Quem é a senhora das flores amarelas que o Papa saudou ao deixar hospital

Mancuso esteve com o Papa pela primeira vez em dezembro de 2017. Desde então, a senhora passou a participar das audiências semanais com o Papa todas as quartas-feiras, oferecendo-lhe rosas amarelas, simbolizando o amarelo da bandeira do Vaticano.

Mancuso nasceu na região da Calábria e atualmente vive em Roma. À agência Reuters, ela disse que a "ternura, alegria e exultação" do Papa são as características que, em sua visão, o tornam especial.

O Papa Francisco deixou o hospital neste domingo após 37 dias de internação. Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Minutos depois, deixou o hospital de carro e seguiu para o Vaticano, onde continuará o tratamento de saúde.

*Com informações da Reuters