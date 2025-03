'Cidade subterrânea' descoberta no Egito causa divergência entre cientistas

A suposta descoberta de uma cidade subterrânea embaixo das pirâmides do Egito causou divergência entre cientistas.

O que aconteceu

Pesquisadores italianos afirmaram que encontraram uma grande cidade a quase 2 mil metros de profundidade abaixo da Pirâmide de Gizé. A suposta descoberta foi divulgada pelos próprios cientistas, Corrado Malanga, Filippo Biondi e Armando Mei, em um comunicado à imprensa.

Segundo os cientistas, equipamentos similares a sonares foram usados para mapear as estruturas sob as pirâmides. Elas teriam mostrado uma cidade complexa e "dez vezes maior do que as pirâmides", com "formas cilíndricas e estruturas cúbicas".