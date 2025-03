Cama de hospital e fisioterapia: os cuidados com o Papa após a alta

Pontífice precisará fazer fisioterapia respiratória e física. Também deverá evitar se esforçar demais. A expectativa é que o Papa precise progressivamente de menos assistência respiratória à medida que seus pulmões se recuperem.

Papa não poderá ter contato com crianças, nem receber muitas pessoas. O objetivo é afastar o risco de contrair algum vírus durante o período de convalescência, conforme informou o jornal local Il Messaggero.

Cama do Papa foi substituída por um leito de hospital. Ainda segundo o Il Messaggero, a cama de madeira do Papa foi substituída por um leito similar ao de um hospital. A limpeza da Casa Santa Marta também foi reforçada para tornar o ambiente o mais asséptico possível.

Equipamentos médicos necessários foram adquiridos. O Il Messaggero diz que o Papa mora no segundo andar da Casa Santa Maria e é lá que ele deve permanecer no período de convalescência e fazer as fisioterapias necessárias. "É considerado difícil que Bergoglio queira - pelo menos no imediato - utilizar as salas no andar térreo para receber eventuais convidados, assim como almoçar ou jantar na cantina comum com os outros monsenhores", diz a publicação.

