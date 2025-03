Justiça mantem prisão de prefeito de Istambul e eleva tensão na Turquia

A Justiça da Turquia ratificou hoje a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, sob a alegação de "corrupção". O Imamoglu já estava detido desde a quarta-feira passada por "liderar uma organização criminosa".

A prisão eleva ainda mais a tensão no país, que vive uma onda de protestos desde então. Mais de 340 pessoas já foram presas em atos que tiveram uma escalada de violência após o governo de Erdogan determinar a atuação da polícia.

O que aconteceu

Ekrem Imamoglu é acusado de liderar uma "organização criminosa". Ele está sendo processado em duas investigações, uma por "corrupção" e outra por "auxiliar um grupo terrorista", o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão). Defensor da oposição turca, o popular prefeito de Istambul tem sido até agora a principal ameaça ao presidente Erdogan. Nos últimos anos, os tribunais têm instaurado processos contra ele. O partido, o CHP (Partido Republicano do Povo, social-democrata) é a principal força de oposição do país. Ministro da Justiça, Yılmaz Tunç tentou negar qualquer suspeita de que as acusações contra Imamoglue outros do CHP da oposição eram politizadas.