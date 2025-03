Basílica romana de 2.000 anos é descoberta embaixo de prédio em Londres

Um desenho de reconstrução do primeiro Fórum de Londres Imagem: Peter Marsden

Foram encontradas fundações em ótimo estado em um edifício de dois andares. Além disso, vários artefatos também foram descobertos, incluindo uma telha com a marca de uma autoridade da cidade milenar.

A basílica foi construída entre 78 d.C. e 84 d.C., pouco tempo depois das tropas romanas terem invadido a Grã-Bretanha. "Isso é tão significativo — é o coração da Londres romana", explicou Sophie Jackson, do Museu de Arqueologia de Londres à BBC.

A basílica é a prefeitura e, em frente a ela, havia uma grande praça de mercado aberta com vários comércios e escritórios na parte externa. É o lugar onde você vinha fazer negócios, resolver seu processo no tribunal, onde as leis eram feitas, e onde as decisões eram tomadas sobre Londres, mas também sobre o resto do país Sophie Jackson, arqueóloga, à BBC.

Uma parte da parede da Basílica Romana Imagem: Museu de Arqueologia de Londres/MOLA

Ruínas da basílica serão incorporadas em projeto moderno. A Hertshten Properties, empresa proprietária do local, disse que as estruturas antigas serão aproveitadas em um projeto arquitetônico moderno e serão apresentadas ao público.