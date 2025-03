Palestino vencedor do Oscar é preso por soldados de Israel após ser atacado

O documentarista palestino Hamdan Ballal foi atacado por colonos israelenses e, em seguida, levado por militares do exército de Israel. Não se sabe para onde foi levado, ou o motivo de sua prisão.

O que aconteceu

Documentarista foi atacado por israelenses. Um grupo de 15 "colonos mascarados" teriam espancado o diretor no vilarejo onde vive. Segundo o israelense Yuval Abraham, que trabalhou com Ballal, enquanto estava "ferido e sangrando, os soldados entraram na ambulância que ele havia chamado e o prenderam". Desde então, seus colegas e sua família não têm mais notícias de seu paradeiro.

Ativistas judeus-americanos presenciaram o ataque. Ao jornal The Guardian, alguns membros do Centro para a Não-Violência Judaica disseram que os colonos "começaram a atirar pedras contra os palestinos e destruíram um tanque de água perto da casa de Hamdan". ''Os colonos destruíram seu carro com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas estavam quebrados", disseram.