Por que Buenos Aires urbanizou favela no centro, diferente de São Paulo

Projeto foi levado adiante apesar da resistência de alguns moradores e políticos de Buenos Aires, que pediam o fim da ocupação. Antes de ser implementado, o projeto foi discutido com vários grupos de moradores da favela. O plano de urbanização foi estimado em US$ 400 milhões e custeado com recursos do governo portenho, do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do Banco Mundial.

Favela mais antiga de Buenos Aires é vizinha do bairro mais rico da capital Imagem: Movimiento Evita

Apenas uma linha de trem separa Padre Carlos Mugica do bairro Recoleta, o mais rico de Buenos Aires. Do outro lado, está Puerto Madero, conhecido pelos restaurantes caros e a vida noturna. Apesar da localização central, a comunidade ficou conhecida pelo intenso fluxo de usuários de droga, a condição precária de moradia —já que a maioria das pessoas não tinha acesso à rede de esgoto e encanamento de água —e os casos de violência. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídio era 7,5 vezes mais alta na Villa 31 do que no centro.

Há menos diferenças entre o modo de vida entre as pessoas daqui e as da Recoleta do que entre as daqui e as de algumas favelas da periferia. Ali, sim, há uma marginalidade muito forte.

Ex-prefeito Horacio Larreta

Rio de Janeiro também teve programa para urbanizar as favelas e integrá-las com o restante da cidade. Em 1994, a gestão municipal de César Maia (PSDB) anunciou o Favela-Bairro, que fez obras de infraestrutura, habitação e serviços sociais em mais de 150 comunidades, mas foi suspenso em 2008.