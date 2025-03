'Goulart vive num mundo da fantasia', disse CIA às vésperas do golpe de 64

JFK (dir.) e Jango (centro) Imagem: CPDOC FGV/DIVULGAÇÃO

Documentos endossam que 'ameaça comunista' foi usada como pretexto para golpes na América Latina. "Lincoln Gordon, embaixador dos EUA no Brasil, teve papel fundamental nesse processo, uma vez que rapidamente aderiu à tese de que João Goulart representava uma ameaça, pois poderia levar o país ao comunismo", diz Sidnei Munhoz, professor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), coordenador do projeto Abrindo os Arquivos e autor de "Guerra Fria: História e Historiografia" e "Relações Brasil - Estados Unidos: Séculos XX e XXI", entre outros.

O contato de Gordon com os oficiais de Washington que atuavam no Brasil e com setores conservadores das elites brasileiras o levaram cada vez mais a adotar a tese de que era necessário apoiar um golpe para depor Goulart -- e assim evitar que o Brasil se tornasse não uma "nova Cuba", mas uma "nova China", dadas suas dimensões territoriais e populacionais.

Sidnei Munhoz, historiador

CIA usou correspondência diplomática do Brasil. Conforme reportou o colunista do UOL Jamil Chade, os serviços de inteligência dos EUA usaram a mala diplomática brasileira para fazer chegar cartas aos agentes americanos infiltrados na dissidência cubana em Havana.