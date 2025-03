Número de mortos por Israel em Gaza chega a 50 mil

O julgamento estava marcado para outubro, mas Depardieu não compareceu ao tribunal, alegando problemas de saúde. Seu advogado disse que desta vez ela comparecerá.

Com participação em mais de 200 filmes e séries de TV, Depardieu é um dos maiores nomes da história do cinema francês e mundial.

Ele é o primeiro grande astro de seu país processado por assédio sexual desde o surgimento do movimento #MeToo.

Vinte mulheres acusaram o ator de comportamento semelhante, mas a maioria das queixas foi rejeitada devido ao prazo de prescrição.

Ex-premiê reassume Presidência da Coreia

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou hoje a destituição do ex-primeiro-ministro Han Duck-soo, que reassumiu a Presidência do país, cargo que havia assumido após o impeachment do presidente afastado Yoon Suk Yeol.