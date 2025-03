Rasputin moderno? Quem é Dugin, o filósofo tido como 'cérebro de Putin'

O que ele pensa?

A filosofia de Dugin é conhecida como eurasianismo. Nesta proposta de um novo imperialismo, a Rússia não é nem oriental, nem ocidental, mas uma meganação que reúne todos os povos que falam o russo em uma civilização separada e única, um "império eurasiano" engajado em uma batalha por seu lugar de direito entre as potências mundiais.

A principal missão dessa civilização deve ser desafiar a dominação americana do mundo. Paradoxalmente, suas teorias receberam apoio tanto da "nova direita" na Europa quanto da "alt right" (direita alternativa) nos EUA.

O globalismo a que Dugin se refere, no entanto, é um termo vago interpretado de diferentes formas por políticos mundiais, especialmente os conservadores. No Brasil, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores da gestão Bolsonaro, classificou o globalismo como uma "configuração atual do marxismo" em texto de seu extinto blog Metapolítica 17. "É globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural", escreveu

Em 2000, Dugin conheceu Gleb Pavlovskii, um dos principais ideólogos do governo do recém-eleito Putin. Meses depois, o novo presidente declarou que "a Rússia sempre se viu como um país eurasiano", uma espécie de reconhecimento tanto da influência do filósofo sobre o líder quanto de suas teorias. Dugin, mais tarde, classificou a fala do presidente como "histórica, grandiosa e revolucionária" e disse que mudou "tudo".

Ele acredita que o presidente americano Donald Trump é mais próximo do russo do que de lideranças ocidentais."É óbvio. [Trump] é muito mais conservador. Ele é a favor dos valores tradicionais, a favor do patriotismo, da nação", comentou à rede americana CNN na semana passada. Dugin ainda classificou o alinhamento entre Putin e Trump como uma "ordem mundial dos grandes poderes" e comemorou que ambos concordem em "aceitar este novo modelo em vez do globalismo liberal".