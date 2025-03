Cruza continentes: como é míssil Yars, envolvido em treinamentos russos

O Yars tem um alcance de até 12 mil km, podendo cruzar continentes a uma velocidade máxima de 30.600 km/h. Ele tem grande precisão nos seus alvos, de cerca de 100 m, mesmo altamente protegidos. Toda a sua estrutura tem 22,5 m de comprimento, 2 m de diâmetro e chega a 49.600 kg.

O projeto foi desenvolvido em segredo pelos russos. Os primeiros testes em 2007 foram divulgados como uma resposta ao escudo de mísseis que os EUA planejavam instalar na Europa, reportou à época o jornal britânico The Guardian.

O míssil balístico intercontinental RS-24 Yars (ou SS-29, para a Otan) em um ensaio do desfile do "Dia da Vitória" em 7 de maio de 2022, em Moscou Imagem: Contributor/Getty Images

Este míssil com capacidade para até dez ogivas, também conhecido como RS-24, passou a ser utilizado em operações em 2010. Em junho de 2017, ele já acumulava mais de 50 lançamentos operacionais, segundo dados do Nasic (Centro de Inteligência Nacional Aeroespacial), dos EUA.

A arma é uma espécie de pomo da discórdia entre americanos e russos. De acordo com documentos do Nasic, os EUA acreditavam desde o governo Bush que o desenvolvimento do Yars era uma violação do tratado Start, um acordo entre os dois países assinado em 1991 que limitava a criação e emprego de armas ofensivas estratégicas de ambas as partes.

Na época em que foi testado pela primeira vez, acreditava-se que o Yars era capaz de penetrar quaisquer escudos antimísseis existentes. Putin afirmou que o projeto não era agressivo, não deveria ser temido, mas justificou a empreitada acusando os EUA de deixar o tratado de mísseis antibalísticos antes da Rússia. "Nós os avisamos que criaríamos uma resposta para manter o equilíbrio estratégico do mundo", afirmou em coletiva reportada à época pela BBC.