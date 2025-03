Cratera de 20 metros se abre na Coreia do Sul e engole motociclista

DISTURBING



Motorcyclist dies after sinkhole opens up on a road in Seoul, South Korea.pic.twitter.com/bxbQV4FkEj -- Volcaholic (@volcaholic1) March 25, 2025

O homem, de 33 anos, estava com capacete e botas de proteção, mas não sobreviveu ao impacto da queda. Equipes de resgate encontraram seu corpo dentro de um túnel de metrô em construção, quase 20 metros abaixo da superfície.

A cratera se formou em uma área com obras de expansão do metrô, mas as autoridades ainda não confirmaram se o acidente está ligado à construção. O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, visitou o local e prometeu apurar as causas do desmoronamento.

Nas redes sociais, imagens do incidente mostram o carro balançando violentamente ao sair da cratera. Na gravação também é possível ver a moto "desaparecendo" no buraco após a passagem do veículo.

A polícia apura o incidente. Investigadores coletaram imagens de câmeras de segurança para reconstituir os minutos anteriores ao acidente.