EUA anunciam cessar-fogo no Mar Negro, Rússia impõe condições

Rússia quer que sanções sobre alimentos e fertilizantes sejam suspensas. O país, maior exportador de trigo e fertilizantes do mundo, disse que as sanções ocidentais contra empresas envolvidas na exportação de alimentos e fertilizantes e no transporte marítimo teriam que ser suspensas como pré-condição para um acordo de segurança marítima no Mar Negro. As demandas foram publicadas pelo Kremlin em nota a qual o UOL teve acesso.

Sanções contra empresas e organizações financeiras russas devem acabar. O governo russo defendeu o fim de sanções contra empresas produtoras de alimentos, bancos e organizações financeiras, além do fim das restrições sobre financiamentos comerciais com essas empresas. Muitos países, em sua maioria europeus, instalaram as sanções como retaliação à invasão russa da Ucrânia.

Navios russos envolvidos em comércio de alimentos não devem mais sofrer sanções. Além disso, a Rússia exige que os navios não tenham manutenção restrita em portos. O Kremlin pede ainda que seja retirada a restrição para o fornecimento de máquinas agrícolas e outros bens usados na produção de alimentos.

Usina nuclear de Zaporizhzhia permanecerá sob controle russo. A maior usina nuclear do mundo, localizada em território ucraniano, foi capturada pelo exército russo em 2022. Desde então, a posição do governo Putin é de que a usina pertence à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também disse que a operação conjunta da usina não é admissível, pois seria impossível garantir adequadamente a segurança física e nuclear da estação.

Rússia e EUA vão desenvolver medidas para encerrar ataques a instalações de energia. Ambos os lados realizaram ataques com drones contra produtoras e armazenadoras de energia, como refinarias de petróleo, oleodutos e gasodutos e usinas nucleares.

Ucrânia pediu mais negociações

Ministro da Defesa ucraniano quer "resolver detalhes" do cessar-fogo. Rustem Umerov, pediu hoje "consultas técnicas adicionais" para resolver os "detalhes" dos acordos anunciados pela Casa Branca. "Para a aplicação efetiva dos acordos, é importante organizar quanto antes consultas técnicas adicionais para estabelecer todos os detalhes e aspectos técnicos da implementação, monitoramento e controle dos acordos", disse.