Germanwings: como regra pós-11/9 contribuiu para tragédia que matou 150

Gravações da caixa-preta revelaram que Lubitz foi falando cada vez menos durante o voo. No entanto, ele lembrou o piloto Patrick Sondenheimer de ir ao banheiro momentos antes da colisão.

Lubitz ignorou mais de 10 vezes perguntas da torre de controle de Marselha sobre o motivo pelo qual saiu do plano de voo. Ele também não respondeu aos contatos por rádio de outros aviões e da Força Aérea Francesa.

Sondenheimer, enquanto isso, tentou arrombar a porta. Ele pediu ajuda de comissários e pânico se instaurou entre passageiros.

O local da colisão do avião da Germanwings Imagem: Anne Christine/AFP

Antes do 11 de setembro era possível visitar a cabine de comando durante o voo. Mesmo havendo sistemas para trancar as portas desde a década de 1980, os mecanismos de segurança não eram tão restritivos antes de terroristas renderem pilotos de quatro aviões em 2001 e redirecionarem as aeronaves para bater no World Trade Center, no Pentágono e, possivelmente, na Casa Branca —apesar de este último ter se chocado com um campo na Pensilvânia.

O A320 da Germanwings possuía duas formas de abrir as portas. A primeira delas utilizava um interfone na porta da cabine para quem está do lado de fora avisar o piloto ou copiloto que queria entrar. Quem estava dentro devia apertar um botão que emitia um aviso sonoro e movimentava o mecanismo para abrir a porta. O mecanismo devia seguir pressionado por dentro até que a porta fosse liberada e, quem está do lado de fora, só receberia o aviso de que a porta foi destravada por meio de uma luz verde.