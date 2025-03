Jornalista recebeu planos de ataque dos EUA ao Iêmen por engano

O Brasil também importa petróleo do país vizinho e pode ser atingido.

Segundo Trump, as taxas entrarão em vigor no dia 2 de abril, junto com as chamadas tarifas recíprocas, que o republicano ameaça impor a todos os países que cobram impostos sobre importações dos EUA.

Vendas da Tesla caem pela metade na Europa

As vendas de carros elétricos da Tesla caíram pela metade na União Europeia no acumulado de janeiro e fevereiro, segundo dados divulgados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

A empresa de Elon Musk vendeu 19.046 unidades no continente, 49% a menos do que em janeiro do ano passado.

O desempenho vai na contramão do mercado local de carros elétricos, que avançou 28,4% e já responde por cerca de 15% do total de vendas de automóveis.