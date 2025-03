Presidente de Israel se diz chocado com guerra: 'Reféns não são prioridade'

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o país não pode perder de vista a meta de trazer os reféns na Faixa de Gaza de volta para casa.

O que aconteceu

"Estou chocado com como de repente a situação dos reféns não está mais no topo da lista de prioridades e no topo da lista de notícias", disse o presidente. Ele falou sobre o assunto em um vídeo divulgado pela sua equipe nas redes sociais.

Retorno dos reféns deve ser "um esforço nacional", disse Herzog. A volta dos sequestrados vivos e a entrega dos corpos dos sequestrados mortos pelo Hamas era um dos pontos combinados no cessar-fogo firmado em janeiro, que foi quebrado por Israel em 18 de março.