Quem é diretor de cinema palestino preso por militares de Israel?

Além de codiretor do premiado "Sem Chão", Ballal é fundador do projeto "Humans of Masafer Yatta", que registra em fotografias e relatos o cotidiano das famílias palestinas sob constante ameaça de remoção forçada. Seu trabalho já foi exibido em galerias de Londres, Berlim e Nova York.

"Sem Chão": O documentário vencedor do Oscar

"Sem Chão" documenta a vida de comunidades beduínas em Masafer Yatta, região que Israel declarou como "zona de treinamento militar" em 1981. O documentário foi filmado ao longo de cinco anos e originalmente recebeu o nome de "No Ground Beneath My Feet". "Eu comecei a filmar quando começamos a desaparecer" diz a narração no início da produção.

O filme aborda a luta de mais de três décadas da comunidade palestina de Masafer Yatta, na Cisjordânia, contra demolições e expulsões promovidas pelo exército israelense. O documentário mistura registros pessoais, iniciados em 2009, com imagens históricas que remontam aos anos 1990.

A obra mostra a amizade entre Adra, um palestino, e Abraham, um jornalista israelense defensor da causa palestina.