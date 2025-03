Soldados de Israel espancaram vencedor do Oscar 'a noite toda', diz defesa

''Os colonos destruíram seu carro com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas estavam quebrados", disseram.

Israel confirmou prisão. Ao jornal Haaretz, as FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que "vários terroristas atiraram pedras em cidadãos israelenses, danificando seus veículos", mas que houve "arremesso mútuo de pedras". Os militares disseram que levaram quatro pessoas — três palestinos e um israelense — para "mais questionamentos", mas que ninguém foi detido em uma ambulância. O paradeiro de nenhum dos detidos foi informado.

Vídeo mostra ataque de colonos. A gravação da câmera do carro de Hamdam Ballal mostra o momento em que alguns israelenses, com panos sobre seus rostos, atiram pedras no carro do documentarista.