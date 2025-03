Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre ataques horas após cessar-fogo

Ataque também atingiu porto ucraniano de Mykolaiv, que estaria protegido pelo cessar-fogo porque fica às margens do Mar Negro. Pelo acordo, intermediado pelos EUA, os conflitos seriam interrompidos no Mar Negro, mas o governo de Vladimir Putin afirmou que só cumpriria sua parte após a suspensão de sanções ocidentais sobre alimentos e fertilizantes. O governo dos EUA também se comprometeu a apoiar a reinserção da Rússia no mercado internacional.

Também de madrugada, um drone ucraniano atingiu a cidade de Belgorod. O ataque danificou um prédio residencial e forçou a evacuação dos moradores. Segundo o governador regional, Vyacheslav Gladkov, uma pessoa sofreu ferimentos na cabeça.

Zelensky pediu uma "ação forte" para frear os ataques russos. "Deve haver uma pressão clara. Mais pressão, mais sanções dos Estados Unidos", afirmou Volodymyr Zelensky. "Lançar ataques assim após negociações de cessar-fogo é um sinal claro para o mundo inteiro de que Moscou não busca uma paz real".

Rússia também acusa Ucrânia de não cumprir acordo. O Ministério da Defesa denunciou um ataque a uma instalação de armazenamento de gás na Crimeia e em infraestruturas de energia em Kursk e Bryansk. No acordo, os países concordaram em suspender os ataques contra produtoras e armazenadoras de energias, como refinarias de petróleo e usinas nucleares.

União Europeia diz que só levanta sanções após retirada total das forças russas na Ucrânia. "O fim da agressão russa não provocada e injustificada na Ucrânia e a retirada incondicional de todas as forças militares russas de todo o território da Ucrânia seriam uma das principais pré-condições para alterar ou suspender as sanções", afirmou hoje um porta-voz da Comissão Europeia.