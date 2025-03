Achado arqueológico confirma batalha bíblica que deu origem ao 'Armagedom'

O que é Armagedom?

O termo é frequentemente utilizado como referência para o fim dos tempos e catástrofes. No entanto, a palavra diz respeito ao lugar em que acontecerá a batalha final entre as forças do bem e do mal, de acordo com a Bíblia sagrada cristã. Armagedom se refere a uma colina próxima ao Rio Eufrates a 30 quilômetros ao sul de Nazaré, o Monte de Megido. Na tradução do hebraico para o grego, Armagedom acabou deixando de ser um lugar e acabou virando sinônimo da batalha final.

Armagedom é uma palavra grega que foi traduzida do hebraico 'har megiddo'. A etimologia remonta ao Novo Testamento da Bíblia escrito em grego, e é encontrada em Apocalipse 16:16.

Segundo a Bíblia, o Monte de Megido será palco de uma batalha entre o exército celestial liderado por Jesus Cristo contra seguidores convencidos por espíritos do mal. Estes inimigos de Deus irão disseminar o mal e enganarão reis do mundo inteiro para participarem da batalha. Aqueles que conseguirem ver além das mentiras dos espíritos do mal se juntarão ao exército celestial na batalha final.

De acordo com a crença, os sobreviventes serão responsáveis pela construção de um novo mundo, pacífico e crente em Deus. Os textos bíblicos não indicam quando a batalha final acontecerá.