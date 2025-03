Incêndios florestais deixam ao menos 24 mortos na Coreia do Sul; veja fotos

Ventos fortes ajudam a espalhar o fogo, segundo o Instituto Nacional de Ciências Florestais do país. Eles também dificultam o combate aos incêndios, já que obrigam a suspender as operações com drones e helicópteros na região. Os focos se concentram nos arredores da cidade de Ulsan e na região de Gyeongsang e "se desenvolvem de uma maneira que supera os modelos atuais de previsão e as expectativas prévias", afirmou Han Duck-soo.

25.mar.2025 - A fumaça sobe de um incêndio florestal que devasta a área, em Andong, na Coreia do Sul Imagem: Yonhap via REUTERS

Cinco dias após os primeiros focos de fogo, este se tornou o segundo maior incêndio da história da Coreia do Sul. O maior da história aconteceu no ano 2000, as chamas queimaram 23.913 hectares na costa leste do país.