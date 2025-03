Japonês que ficou 47 anos preso injustamente receberá milhões do governo

Os advogados de Hakamata alegaram que algumas das evidências apresentadas no julgamento tinham sido produzidas pela polícia ou pelos investigadores. Segundo a defesa, as roupas ensanguentadas encontradas no local não eram do acusado. O tribunal de Shizuoka, no entanto, condenou Hakamata à morte em 1968, uma sentença ratificada 12 anos depois pela Suprema Corte do Japão.

Somente em 2014 o tribunal admitiu ter dúvidas sobre a decisão. Na ocasião, evidências mostraram que o DNA encontrado nas roupas ensanguentadas não correspondia a Hakamata. O acusado foi solto para aguardar um novo julgamento, que só teria início em 2023, devido aos trâmites judiciais e à resistência da Promotoria, que insistia que Hakamata era o responsável pelas mortes.

Em setembro de 2024, o ex-boxeador foi absolvido. Por conta do estado de saúde frágil, Hakamata, então com 88 anos, não compareceu ao tribunal para ouvir pessoalmente o juiz o declarando inocente.

Pessoas próximas afirmam que Hakamata enfrenta sequelas psicológicas após passar quase cinco décadas no corredor da morte, muitas vezes isolado. No Japão, os condenados geralmente são avisados com apenas algumas horas de antecedência sobre a execução, feita por enforcamento, único método aceito no país. Portal The Japan News disse que a decisão destacou que Hakamata "foi detido por um longo período e que cerca de 33 anos desse tempo foram gastos aguardando execução. A dor mental e física que ele sofreu foi extremamente severa".

O caso virou um símbolo para os japoneses que lutam pela abolição da pena de morte. Para esta parcela da população, o caso de Hakamata é um indicativo que o sistema de justiça criminal japonês deveria ser alterado. No entanto, a pena capital tem amplo apoio no Japão, e os líderes políticos não indicam intenção de eliminar a possibilidade da sentença. No fim de 2023, o país tinha mais de cem condenados à morte em suas prisões.

*Com informações da AFP e da RFI