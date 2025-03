Israel ameaça aumentar ataques; Hamas diz que reféns voltarão 'em caixões'

Grupo palestino ainda mantém 59 reféns. Acredita-se que 24 ainda estejam vivos, entre os mais de 250 que foram apreendidos em seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023. A maioria dos demais foi libertada, ou seus corpos foram entregues, em trocas negociadas. Enquanto isso, Israel mantém centenas de palestinos presos em seu território, incluindo 11 palestino-brasileiros.

Hamas responde e ameaça devolver reféns mortos se ataques aumentarem. Em comunicado, o grupo afirma que está "fazendo todo o possível para manter com vida os prisioneiros da ocupação, mas que os bombardeios sionistas (israelenses) aleatórios estão colocando suas vidas em perigo".

Toda vez que a ocupação tenta recuperar seus reféns à força, acaba trazendo-os de volta em caixões

Hamas

Ao menos 830 palestinos morreram desde retomada de ataques israelenses. Israel retomou os bombardeios aéreos na Faixa de Gaza, densamente povoada, na semana passada, e também as operações terrestres. Ação encerrou uma fase de relativa calma motivada pelo cessar-fogo alcançado com o Hamas em janeiro. No total, mais de 50 mil pessoas — em vasta maioria civis palestinos — já morreram na Faixa de Gaza.

*Com Reuters e AFP