'Bombas cairão': quem estava no grupo que revelou plano de guerra de Trump

Há um risco real de que o público não entenda isso ou por que é necessário. A razão mais forte para fazer isso é, como disse o POTUS [Presidente dos Estados Unidos], enviar uma mensagem [...] Não tenho certeza se o presidente está ciente de quão inconsistente isso é com sua mensagem atual sobre a Europa. J.D. Vance, em mensagens vazadas

Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional e John Ratcliffe, diretor da CIA. Os dois participaram de uma sessão do Senado onde Democratas questionaram sobre o vazamento do grupo e criticaram o governo Trump pelo ocorrido. Enquanto Gabbard evadiu as perguntas e evitou dizer que estava no grupo, Ratcliffe foi mais combativo, confirmando sua participação no grupo, mas negando envolvimento no vazamento.

O editor da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg Imagem: Reprodução/CNN

Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic. Goldberg chegou na revista em 2007, como correspondente nacional, e se tornou editor-chefe em 2016, cargo que ocupa até hoje. Segundo sua biografia no próprio site da revista, sob sua chefia a publicação seus primeiros prêmios Pulitzer e bateu recordes de audiência e assinaturas. Antes de sua passagem no Atlantic, Golberg escreveu para o Washington Post, para a revista do New York Times e para a revista New Yorker.

Outros nomes: Susie Wiles, chefe de gabinete de Trump; Stephen Miller, vice-chefe de gabinete de Trump; Scott Bessent, secretário de Estado; Steve Witkoff, Enviado Especial da Casa Branca, e Alex Wong, vice-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca

Democratas querem demissão; governo minimiza

Democratas pediram investigação e demissão de responsáveis. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, descreveu-a como "uma das violações mais surpreendentes à inteligência militar" que ele viu em "muito tempo" e pediu uma investigação completa.