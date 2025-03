Rússia impõe condições após EUA anunciarem cessar-fogo no Mar Negro

A Rússia impôs ontem uma série de condições para aceitar um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia no Mar Negro. O tratado havia sido anunciado mais cedo pelos Estados Unidos, sem mencionar as exigências russas.

Os termos de Putin incluem a suspensão das sanções contra bancos, produtores e exportadores de alimentos e fertilizantes russos, assim como o fim das restrições a transações financeiras ligadas ao comércio exterior, à venda de maquinário agrícola para a Rússia e à prestação de serviços a navios do país em portos estrangeiros.

Além dos EUA, as condições têm de ser aceitas também pelos países europeus aliados da Ucrânia, que não participaram diretamente das negociações.