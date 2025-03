Em fuga de blitz, motorista de Tesla fura sinal vermelho e morre; vídeo

O motorista do Tesla foi parcialmente ejetado do veículo após a colisão. O homem de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dois adultos e quatro crianças também ficaram feridos. Eles foram levados ao hospital com ferimentos leves. Outras duas pessoas não tiveram ferimentos.

Por causa da batida, uma bateria do Tesla ficou danificada e o carro pegou fogo. Os bombeiros foram acionados.

A polícia investiga o acidente. A cena será reconstituída a fim de determinar a velocidade aproximada de todos os veículos envolvidos na colisão.