Vencedor do Oscar atacado por soldados de Israel: 'Foi vingança pelo filme'

O documentarista palestino Hamdan Ballal, atacado por colonos israelenses, disse ter sofrido ameaças de morte e falou que o ataque foi uma ''vingança'' pelo filme vencedor do Oscar.

O que aconteceu

Ballal afirmou que os colonos foram auxiliados por dois soldados israelenses. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele relatou que os militares o espancaram com coronhadas de rifles do lado de fora de sua casa, no sul da Cisjordânia.

Grupo de soldados teria escoltado os colonos para dentro da vila onde o palestino mora. "Nós tínhamos terminado nosso jejum diário do Ramadã em Susya, na área de Masafer Yatta, ao sul de Hebron, quando alguém me ligou para dizer que colonos tinham entrado em nossa aldeia'', relembrou ao jornal.