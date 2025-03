'Coiote' é preso nos EUA após cooperação entre polícia norte-americana e PF

De acordo com a investigação, Ronaldo conspirava com outras pessoas para enviar imigrantes brasileiros até os EUA através do México. Quando esses imigrantes chegavam aos EUA, ele supostamente comprava passagens aéreas para outros destinos dentro do país.

As investigações também mostram que o homem teria realizado pagamentos para pessoas no México a fim de cobrir as despesas associadas à travessia. As vítimas da organização estavam, principalmente, em cidades do Maranhão. Elas pagavam valores elevados para realizar a travessia, muitas vezes com juros abusivos. Centenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes, foram identificadas, segundo a PF.

Em 2004, Ronaldo já havia sido condenado por tráfico de pessoas na Califórnia. Ele foi deportado para o Brasil em fevereiro de 2005, mas voltou ilegalmente aos EUA.

A investigação que culminou na recente prisão foi iniciada em abril de 2022. Ronaldo teria ingressado na organização em meados de 2021. As ações da HSI e da PF foram coordenadas e executadas simultaneamente para evitar a fuga dos envolvidos.