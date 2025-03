Passeio em submarino que afundou dura 3h e chega a 25 m de profundidade

Parte interna dos submarinos da Sinbad Imagem: Reprodução / Sinbad

O veículo subaquático submerge em uma profundidade de 25 metros. Com isso, os passageiros podem ter uma visão de cerca de 500 metros de extensão de recife de corais e animais marinhos na costa do Mar Vermelho.

Valores do ingresso variam de R$ 189 a R$ 395. Para adultos, a taxa é de US$ 33 (R$ 395), crianças de 4 a 10 anos pagam US$ 33 (R$ 189) e bebês abaixo de 4 anos vão de graça.

Submarino usado pela empresa foi projetado na Finlândia para sustentar pressão subaquática de até 75m. A Sindbad explica ainda em seu site que, em caso de emergência, máscaras de oxigênio são colocadas no alto e coletes salva-vidas são disponibilizadas nos assentos.

Entenda o caso